Anuncian en NL Preparatorias Ciudadanas

Con el compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad, mantenimiento y dignidad de los planteles educativos, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron una jornada de rehabilitación en la escuela primaria Prof. Anastacio A. Treviño, ubicada en la colonia Mitras Norte.

Durante su mensaje, el mandatario destacó los avances alcanzados en materia educativa y anunció que las actuales preparatorias militarizadas del estado pasarán a convertirse en Preparatorias Ciudadanas, un proceso que, dijo, beneficiará a más de 6 mil jóvenes sin ninguna afectación.

“Y hoy les quiero decir que conforme la instrucción que dio ayer (lunes) la presidenta, vamos a hacer las nuevas prepas ciudadanas, 11 prepas, más de 6 mil jóvenes se van a transformar sin ninguna afectación. Las prepas militarizadas se van a hacer prepas ciudadanas”, anunció.

Recursos para infraestructura educativa

Samuel García explicó que este cambio contempla una renovación de la formación académica para incorporar áreas estratégicas que permitan a los jóvenes contar con mayores herramientas para su futuro.

El mandatario también informó que durante junio y julio se recorrieron alrededor de 2 mil 300 escuelas, mientras que se destinaron recursos para atender las necesidades de infraestructura educativa y avanzar en la construcción de nuevos planteles y aulas.

Señaló que se han invertido mil millones de pesos en mantenimiento y que se destinarán otros mil millones de pesos para la construcción de escuelas de aquí a diciembre, con la expectativa de inaugurar más de 25 nuevos planteles durante ese periodo.

Asimismo, anunció la construcción de jardines de niños, primarias y secundarias en diversos municipios, además de 90 nuevas aulas para educación básica y 30 para media superior, nueve preparatorias.

Refuerzan seguridad en escuelas

El gobernador subrayó que el mejoramiento de los planteles no se limita a la infraestructura, sino que también contempla condiciones de seguridad para proteger el patrimonio educativo.

En este sentido, subrayó que el reforzamiento de los patrullajes permitió reducir los daños y robos durante los periodos vacacionales.