Anuncian en Sinaloa estrategia para reforzar seguridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó una estrategia integral para restaurar la paz en Sinaloa, particularmente en Mazatlán y Culiacán, zonas de alta peligrosidad desde que se intensificó la guerra entre “Chapitos” y “Mayitos” en julio de 2024 por la caída de Ismael “El Mayo Zambada”.

Durante la firma de convenios para el fortalecimiento de la seguridad pública de Sinaloa, el funcionario federal anunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aportará cerca de 200 vehículos para blindar las capacidades operativas de la policía municipal.

Entre los vehículos, destacó 90 camionetas tipo pick-up, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 unidades Black Mamba, tres unidades Águila, 15 camionetas tácticas blindadas y radios de comunicación.

García Harfuch detalló que en diciembre de este año se prevé robustecer las capacidades de inteligencia e investigación con presencia del Centro Nacional de Inteligencia.

Centro de Comando Federal

Además, indicó que se establecerá un Centro de Comando Federal, con el C4 Carretero, lo que permitirá fortalecer la infraestructura de más de 4 mil 600 metros cuadrados, 54 posiciones de despacho y 27 espacios para atender llamadas de emergencia al 911 y denuncias al 089.

Esto, aseguró, también permitirá ampliar la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán–Mazatlán–Durango, mediante 240 puntos de monitoreo Inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas, con alertas y coordinación operativa con la Guardia Nacional y los centros de comando.

No hemos alcanzado la restauración de la paz

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, reconoció durante la firma de los convenios que aún no se ha logrado el objetivo deseado de restaurar la paz en la entidad.

“Pero estamos trabajando con entrega total. Reconocemos la magnitud del problema, una confrontación que ya rebasa los dos años con el agravio de vidas sacrificadas, como agravio a las familias sinaloenses y a Sinaloa mismo”, lamentó.

Estadística

Domínguez afirmó que más allá de la ineludible estadística, la pérdida de vidas humanas ha dejado un profundo dolor compartido.

“Durante todo este tiempo, las instituciones no hemos escatimado iniciativa, entrega y cumplimiento de nuestro deber. Reitero: aún no hemos alcanzado la restauración de la paz”, dijo.

Admitió que las circunstancias en Mazatlán y Culiacán convocan a las autoridades a reforzar las medidas y reconoció la entrega de la presidenta Claudia Sheinbaum, por su “apoyo incondicional” al estado de Sinaloa, así como a los representantes del Gabinete de Seguridad federal.