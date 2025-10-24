Anuncian entrega de 2 millones y medio de libros

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), informó que está listo el proyecto “25 para el 25”, con el que se regalarán 2.5 millones de libros “en toda América Latina” para personas de 15 a 30 años de edad.

El director del FCE calificó este proyecto de literatura latinoamericana como “la operación más grande a nivel universal” de fomento a la lectura.

Al destacar que el proyecto se cocinó por dos años con alianzas con varios países, Taibo señaló que también se obtuvo un financiamiento múltiple a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Consulta digital

Descartó que los títulos se puedan consultar en digital porque se busca que se lea en papel e indicó que podría haber dos títulos más “de pilón” para ser 27. Aclaró que no son libros para niños.

Mencionó que países como Colombia, Cuba y Venezuela aportaron en temas como la producción editorial y trabajo de producción. Comentó que con Argentina, con la llegada de Javier Milei a la presidencia, se destruyó el pacto que se tenía.