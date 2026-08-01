Anuncian examen de control presencial a postulantes

El Comité Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó el análisis del examen de admisión, por lo que recomendó que la universidad tenga un examen de control presencial para las y los aspirantes que tuvieron puntuaciones mayores al promedio de años pasados.

En conferencia de prensa, el grupo de expertos que revisó el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026, detalló que al tratarse de un examen en línea se utilizó un modelo de supervisión de Inteligencia Artificial (IA) que detectó conductas prohibidas, entre ellas el uso de celulares, apoyo externo y suplantación de identidad que al final llevó a la cancelación de cerca del 2 % de las pruebas, de un total de 158 mil 727 aspirantes.

¿Cómo será el examen de control?

El Comité Técnico explicó cómo y a quiénes será aplicada de nueva cuenta la prueba para el ingreso a la licenciatura en la máxima casa de estudios:

Será presencial y se aplicará a los aspirantes que ya habían sido aceptados en el proceso de ingreso a Licenciatura 2026.

También deberán presentarlo quienes, aunque no fueron seleccionados, obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso.

La prueba se realizará a la brevedad posible para reducir el impacto en el calendario escolar.

Además, tendrá versiones diferentes para cubrir el número de aspirantes y turnos requeridos.

El formato será el que la universidad considere más conveniente para procesar los resultados con rapidez y los lugares de ingreso se asignarán con base en el resultado obtenido en este examen de control.

UNAM vio “cambios sustanciales” en resultados de examen

En conferencia de prensa, Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica instalada el pasado 27 de julio para revisar la prueba en línea, detalló que analizaron los resultados de entre 2021 y 2025, los cuales compararon con los obtenidos en la prueba de este 2026.

Explicó que en el conjunto de registros analizados para el periodo 2021- 2025, alrededor de 3.5 % de las personas aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esta proporción fue de 16.3 %. En este sentido, agregó que la proporción con 110 o más aciertos pasó de 0.9 % entre 2021 y 2025 a 5.5 % en 2026, por lo que se multiplicó aproximadamente por seis.

En este sentido, Bárzana García agregó que se presentó la denuncia correspondiente.