Anuncian firma de Mexico Pacific Limited y CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fueron testigos de la firma de la sociedad entre la empresa Mexico Pacific Limited y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora, con una inversión superior de 13 mil millones de dólares para poder exportar gas licuado a Asia y Europa.

En su cuenta de Twitter y en su primer día de gira de trabajo por Sonora, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con este proyecto se crearán 13 mil empleos directos y 20 mil indirectos.

Sociedad

"En compañía del gobernador Alfonso Durazo, fuimos testigos de la sociedad entre la empresa Mexico Pacific Limited y la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora. El proyecto contempla una inversión de 13 mil millones de dólares y se crearán 13 mil empleos directos y 20 mil indirectos", indicó.

En un video, la CFE explica que con esta alianza estratégica se busca atender la demanda global de gas natural y se podrá a disposición gas natural para Europa y Asia.

Alianza

Detalla que, como parte de esta alianza, Mexico Pacific Limited desarrollará una planta de licuefacción denominada Saguaro Energía LNG, en Puerto Libertad, Sonora, la cual tendrá una capacidad de producir y exportar gas natural licuado en la costa del Pacífico mexicano, el equivalente a dos mil billones de unidades térmicas diarias o dos mil millones de pies cúbicos de gas natural en una extensión de 445 hectáreas.

