Anuncian freno a ofensiva contra Irán por 2 semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes su decisión de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, aunque supeditó la decisión definitiva a que Teherán acepte reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el paso de buques petroleros.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que “tras mantener conversaciones con el primer ministro [de Paquistán] Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

Según Trump, se tratará de un alto el fuego “recíproco”. El mandatario estadounidense dijo que la razón de esta suspensión es que “ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente”.

Explicó que “hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se ultime y se consuma. En nombre de Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio”.

Tras el acuerdo de paz, Teherán mantendrá abierto el estrecho de Ormuz, clave para el paso de buques petroleros, mientras negocian un acuerdo de paz definitivo.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, e informó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Paquistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.