Anuncian inversión millonaria de Pilgrim’s México

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión “muy relevante” de mil 300 millones de dólares de la empresa Pilgrim’s México en el sexenio.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Ebrard destacó que en el marco del Plan México es aumentar la producción en el tema alimentario y se va a dejar de importar el 35 % del total de pollo.

Fabio Sandri, CEO de la empresa, indicó que Pilgrim’s ha duplicado la producción de proteína y se busca crecer con responsabilidad, calidad y reafirmar el compromiso con México.

Jesús Muñoz, director general de la compañía, destacó la producción de pollo y productos frescos durante 38 años, produciendo en nuestro país con alimento nutritivo.

Explicó que de la inversión de mil 300 millones de dólares en los siguientes cinco años, 200 mdd serán en la zona norte, principalmente Durango y Coahuila; 150 mdd en la zona centro, principalmente en Querétaro e Hidalgo; y 950 mdd en la zona sur, en Veracruz, Campeche y Yucatán.

Entre los beneficios, Muñoz destacó la creación de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos, aumento de la capacidad productiva con más de 373 mil toneladas, y alineación al Plan México y al Plan de sustentabilidad Alimentaria.

México ya está en la revisión del T-MEC

en otro tema, el secretario de Economía, afirmó que México ya se encuentra formalmente en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que, dijo, avanza conforme a lo previsto y deberá concluir el próximo 1 de julio, fecha acordada por los tres países socios.

El titular de Economía subrayó que la mayoría de los temas planteados desde el año pasado ya fueron atendidos, luego de más de 100 días de trabajo técnico entre las partes.

Inversión extranjera asciende a más de 200 mil mdd

En materia de inversión extranjera, Ebrard informó que el portafolio de inversiones en México asciende actualmente a 293 mil millones de dólares, alineado con los objetivos del Plan México.

Detalló que tan solo en la presente semana se anunciaron inversiones por 2 mil 300 millones de dólares, incluyendo mil 300 millones de dólares de la empresa Pilgrim’s y mil millones de dólares de General Motors.

México tiene abiertas investigaciones antidumping

Finalmente, el secretario adelantó que el Gobierno de México mantiene abiertas investigaciones antidumping contra las importaciones de manzana y carne de cerdo provenientes de Estados Unidos, confirmó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, al subrayar que estas acciones son compatibles con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuando se acredita competencia desleal.