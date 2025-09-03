Anuncian la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, informó que del 6 al 13 de septiembre se llevará a cabo en todo el país la Semana Nacional de Salud Pública 2025, en la que se busca llegar a 20 millones de personas para promover acciones de prevención y atención temprana de enfermedades.

En el informe del Gabinete de Salud, durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este 2 de septiembre, el subsecretario detalló que el objetivo de la Semana Nacional es promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria, y coordinar instituciones más allá del sector salud.

Intención

“Los objetivos son promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria, y coordinar instituciones más allá del sector salud. Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas con más de 30 mil acciones de salud pública en todo el país.

“Las actividades incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, acciones en escuelas, en centros de trabajo, y en espacios públicos, todo con un enfoque de equidad, priorizando a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, y niñas y niños de zonas rurales”, explicó.