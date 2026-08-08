Anuncian las sedes para el examen de control

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció a las y los aspirantes del examen de control que ya está habilitado el sistema con la finalidad de obtener su cita.

En redes sociales, la máxima casa de estudios explicó que las interesadas y los interesados deben acceder a “Tu Sitio”, alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo 2026-2027/1, e ingresar su clave personal.

Después, conocerán el lugar, la fecha, la hora, el croquis y la documentación necesario con el fin de contestar esta prueba.

Sedes

León, Guanajuato: Se atenderá a dos mil 777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en bulevar Adolfo López Mateos número 2211, colonia Las Bugambilias.

Oaxaca, Oaxaca: Recibirá a mil 920 aspirantes el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, con domicilio en avenida Jalisco número 15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California: Se darán cita 518 aspirantes el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza número 4750, colonia Soler.

Ciudad de México: Concentrará la aplicación para 53 mil 568 aspirantes los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

UNAM resalta movilidad estudiantil

Po otra parte, la UNAM recibirá a 459 estudiantes nacionales e internacionales que realizarán actividades académicas durante el semestre 2027-1 (otoño 2026), como parte de sus programas de movilidad estudiantil.

Del total, 254 provienen del extranjero y pertenecen a 93 instituciones de educación superior de 26 países; 59 por ciento son originarios de naciones hispanohablantes.

El 96 por ciento de los estudiantes internacionales cursará asignaturas en distintas entidades académicas de la UNAM, mientras que el cuatro por ciento restantes realizará estancias de investigación, lengua extranjera o experiencias profesionales.