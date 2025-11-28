Anuncian liberación de algunas carreteras

Después de casi ocho horas de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), transportistas y productores anunciaron la liberación de algunos bloqueos carreteros.

La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) compartió que comenzó a liberar puntos como la caseta de Zinapécuaro, Michoacán.

Hasta las 17:30 horas de ayer miércoles seguía el diálogo con autoridades federales en la Segob, donde participan representantes de la Antac, del Movimiento Agrícola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Productores de todas las regiones de Chihuahua acusaron que no fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación, pese a haber sido convocados.

A su salida de la dependencia, los chihuahuenses indicaron que analizarán otras alternativas, ante los bloqueos que también mantienen.

Además, expresaron su rechazo a la Ley del Agua. “La esencia es eliminar la propiedad privada, el hecho de quitarnos la propiedad del agua”.

El alcalde panista de Ciudad Delicias, Jesús Valenciano, señaló que la representación productora de Chihuahua fue ignorada.