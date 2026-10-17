Anuncian nueva Universidad Rosario Castellanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Casa Tlalpan, un inmueble construido en la década de 1970 por el entonces jefe de la Policía del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno -y que representaba un monumento a la corrupción-, hoy se convierte, con una inversión de 150 millones de pesos (mdp), en la Unidad Académica Tlalpan de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y en un plantel del Bachillerato Nacional, con una capacidad conjunta para más de seis mil estudiantes.

“Lo que era la Casa Tlalpan, antigua sede o casa del jefe de la Policía, que fue un monumento a la corrupción en aquella época, que después una parte de ese terreno se donó a la Academia Mexicana de Ciencias para que fuera ahí su sede, es un lugar que a la propia Academia le queda muy lejos. Entonces, ellos estaban buscando desde hace tiempo también una sede más céntrica en la Ciudad de México.

“Y hoy ese predio se entrega pues realmente a los habitantes de Tlalpan, que fueron los que sufrieron estos abusos durante tanto tiempo, de una casa de un jefe de la Policía que se dedicaba a la corrupción y a los privilegios. Hoy se convierte, o se va a convertir, en una universidad y en una preparatoria”, puntualizó en la conferencia matutina.

Detalló que para la nueva sede de la Academia Mexicana de Ciencias ya hay opciones de predios, recuperados de igual forma por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), para que puedan reubicarse.

Así también, la mandataria afirmó que la estrategia de salud en las escuelas va más allá de prohibir la venta de comida chatarra, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló esta medida, que incluye a las universidades.

La Sheinbaum Pardo destacó que el programa “Vive saludable, vive feliz”, implementado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha permitido realizar revisiones médicas a estudiantes de primarias públicas de todo el país para detectar problemas de salud.

Explicó que, a partir de estas valoraciones, se informa a los padres de familia sobre las condiciones de sus hijos y se les orienta para recibir atención.

En caso de que los menores requieran lentes, dijo, existe un programa para entregarlos gratuitamente; mientras que quienes presentan caries son canalizados a centros de salud.

También se identifican casos de sobrepeso, obesidad y otros problemas que requieren seguimiento médico.

Director del IMSS evalúa programa integral

Así también, la jefa del Ejecutivo Federal indicó que el director del IMSS, Zoé Robledo, evalúa un programa integral, después de que se instaló una mesa de trabajo para renegociar un aumento salarial con el gobierno.

Insistió en que el aumento salarial para las trabajadoras y los trabajadores del IMSS debe ser “en medida de lo posible”.

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible. Además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, mencionó.

Resalta exportaciones de electrónicos

En otro tema, la mandataria destacó el crecimiento de las exportaciones mexicanas de productos electrónicos, ante la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de que aumentarán 26 % este año.

Señaló que la demanda de centros de datos en Estados Unidos ha impulsado la ampliación de plantas en México y anticipó que este sector podría mantener su crecimiento.

Por otra parte, aseguró que desde el Ejecutivo no instruye nada a la SCJN.

“Yo no instruyo nada a la Suprema Corte, nada. Tienen libertad, hay coordinación para ver temas, pero nunca instruyo a la Suprema Corte porque es otro poder. Soy respetuosa de la autonomía de la Corte, de la autonomía del Banco de México.

“No le doy instrucciones yo a la Corte, estaría muy mal, sería ilegal que yo diera instrucciones a la Corte, entonces no lo hago”, declaró.

Además, expresó que no solo se reúne con grandes empresarios, sino “con todos”.

“Yo me reúno con muchísima gente de todos los sectores cuando estoy aquí (...). Y todos los meses me reúno con muchísimas personas, aquí no solo se abre la puerta a empresarios de alto nivel”.

Reiteró que en Palacio Nacional también recibe a madres buscadoras, pero no se hacen públicos algunos encuentros por consideración.

Pide esperar investigación de la CNDH por represión

La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a responder que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya está haciendo su investigación por la represión registrada en Jalisco durante una protesta por la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Vamos a esperar la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ya están haciendo sus investigaciones, abrieron su proceso”, finalizó.