Anuncian operación Midway Blitz contra migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el lunes el lanzamiento de la operación Midway Blitz (Ataque relámpago en Midway) que, dijo, tendrá como objetivo “a los delincuentes extranjeros ilegales que acudieron en masa a Chicago e Illinois”.

En un comunicado, el DHS señaló que la operación, a cargo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se realizará en honor a Katie Abraham, “quien murió en un accidente automovilístico [en Illinois] causado por un conductor ebrio que se dio a la fuga” y al que identificó como Julio Cucul-Bol, indocumentado.

Midway Blitz se enfocará, señala el comunicado, “en los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador J.B. Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían circular libremente por las calles estadounidenses”.