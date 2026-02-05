Anuncian Plan de Acción sobre minerales críticos

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del Plan de Acción con México sobre Minerales Críticos, tras la reunión sobre el tema en Washington en la que participó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En un comunicado, Greer señaló que se trata del primer plan de este tipo y dijo que “Estados Unidos y México trabajarán para desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados que mitiguen las vulnerabilidades de la cadena de suministro de minerales críticos”.

Entre las acciones, se identificarán minerales críticos específicos de interés, el estudio de precios mínimos ajustados a las fronteras para las importaciones de minerales críticos y la consulta sobre cómo se pueden incorporar los precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos.

“El anuncio de este miércoles demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México de abordar las distorsiones del mercado mundial que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a las interrupciones”, señaló Greer en el comunicado.

“A medida que nos acercamos a la revisión conjunta del T-MEC, este plan de acción es un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral y aumentar la resiliencia de la cadena de suministro con socios afines”, indicó.

Agradeció a Ebrard por “su liderazgo y compromiso para mejorar la colaboración en materia de minerales críticos con el fin de profundizar aún más nuestra asociación estratégica”.