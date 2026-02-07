Anuncian presencia de aguacate michoacano en EUA

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, informó que el aguacate que se produce en Michoacán tendrá presencia en Estados Unidos a partir del segundo semestre de 2026. Reconoció que hay mucha competencia y que parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es implementar el desarrollo económico con Bienestar.

“Todo lo que tiene que ver con marcas y patente, especialmente denominación de origen para el aguacate que tiene implicaciones en el comercio internacional, porque tenemos mucha competencia y estamos organizando, ya hicimos ferias de comercio, pero para el segundo semestre del año tendremos presencia de Michoacán en los Estados Unidos, vamos a hacer un recorrido en varios puntos de Estados Unidos”, dijo el titular de Economía.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, indicó que la estrategia fue instalar comités promotores de inversión en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y en el estado. Por otra parte, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha implementado esfuerzos para la construcción del Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro.

“Ya terminamos la fase de formalización, ya está formalizado, ya tenemos desarrolladores. Ya se inician las obras pública y privada, la obra pública será de 216 millones de pesos, infraestructura hidráulica, accesos carreteros y ferroviario y la privada va a ser de dos mil 710 millones de pesos”, detalló Ebrard.

El funcionario explicó que para el mes de mayo se contará con la presencia de todas las cámaras de comercio e industria y de inversionistas de diferentes países. Además, informó que el día 16 de febrero llegará su homólogo canadiense, acompañado de 231 empresas de Canadá, a Michoacán para presentarles el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar: “Lo vamos a estar informando en coordinación con el señor gobernador y bueno, tendremos más noticias los próximos días”, agregó.

Sheinbaum dice que se apoya a productores de aguacate

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el Gobierno Federal ha trabajado con productores y exportadores de aguacate para que, por cada caja que se exporte, haya un número de trabajadores con seguridad social. Asimismo, aseguró que se garantiza el cuidado al medio ambiente mediante certificados de exportación.