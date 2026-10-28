Anuncian programa emergente para el IMSS de 12 acciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la implementación de un programa emergente de 12 acciones que se implementarán en 120 días en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de mejorar la atención a derechohabientes y las condiciones para todas y todos los trabajadores.

“Tiene que ver con el aumento salarial, la contratación, compra de equipos, que ya se venía haciendo, pero se va a fortalecer. Son 12 puntos, 12 acciones muy concretas, que el objetivo es que se lleven a cabo en los próximos 120 días”, puntualizó en su conferencia matutina.

Resaltó que estas acciones se suman a los 37 hospitales que han sido inaugurados en los últimos dos años para el fortalecimiento de las tres instituciones de salud y a la contratación de personal que ya se realiza, con la meta de que tanto el personal, como el derechohabiente vean las mejoras que se realizan en el servicio.

Rechaza que Consejo general del INE esté colonizado por Morena

En otro tema, la mandataria rechazó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) esté colonizado por Morena y reiteró que si se encuentra alguna irregularidad durante la gestión de la expresidenta consejera, Guadalupe Taddei Zavala, se debe actuar.

“No nos vengan ahora a decir que el problema es Morena, si la eligió la Cámara de Diputados a Taddei, pero si además si se encuentra que hay una irregularidad que se actúe”, declaro Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, afirmó que “la mayoría de los que trabajan ahí son de la época de la creación del INE o del Instituto Federal Electoral. Incluso la mayoría tiene servicio civil de carrera”.

También llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una revisión amplia de los contratos y el uso de recursos públicos del INE, tanto durante la gestión de Taddei Zavala como en la de su antecesor, Lorenzo Córdova, ante los señalamientos de presuntas irregularidades y conflictos de interés relacionados con proveedores.

Pide permiso para ingreso de 28 marinos armados de EE. UU.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo Federal solicitó al Senado autorización para que se permita el ingreso a territorio nacional de 28 elementos armados, pertenecientes al Equipo 4 de los Navy SEAL’s.

Ello para que participen en la actividad de entrenamiento “Evento SOF 19” que se llevará a cabo del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027, en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

Cuestiona reunión de transportistas con “Alito”

Así también Claudia Sheinbaum, cuestionó que representantes del autotransporte de carga se reunieran con Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), días antes de los bloqueos carreteros del lunes 26 de octubre, pese a que, aseguró, el Gobierno Federal mantenía abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas.

La mandataria puso en duda las razones de las movilizaciones, que afectaron la circulación en distintos puntos del país, y recordó que en las negociaciones con el sector habían participado autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Guardia Nacional.

Sheinbaum y Lula acuerdan visitarse

Durante la mañanera la presidenta de México informó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su triunfo electoral, en la que ambos acordaron realizar visitas recíprocas, aunque todavía no hay fechas confirmadas.

Calificó la conversación como “muy emotiva” y señaló que Lula se encuentra contento por la respuesta del pueblo brasileño.