Anuncian reanudación de exportación de ganado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno de Estados Unidos reanudará la importación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas de agosto, después de que recibió una carta de la secretaria de agricultura estadounidense, Brooke Rollins, en la cual se le notificó la decisión oficial.

La exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos fue suspendida luego de la detección de casos de gusano barrenador del ganado en el sur del país. El primer caso en México fue confirmado por las autoridades sanitarias el 21 de noviembre de 2024 en un bovino del estado de Chiapas, después de más de tres décadas sin presencia de dicha plaga en territorio nacional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria indicó que instruyó acelerar los trabajos de coordinación entre ambos países para que todo esté listo y se pueda reiniciar el movimiento de ganado en el menor tiempo posible.

Detalló que la reapertura comenzará por el puerto fronterizo de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se habilitarán dos puntos adicionales en Chihuahua.

Programas de producción y fertilizantes

En Zacatepec, Morelos, Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de los programas Producción y Fertilizantes Gratuitos para el Bienestar para los productores de caña en la entidad, como parte de las acciones integrales realizadas por el Gobierno de México para recuperar el precio del azúcar y garantizar que los agricultores vivan bien de su trabajo.

Recordó que una de las principales acciones en beneficio de los cañeros de Morelos y de todo el país fue recuperar la cuota de exportación con Estados Unidos para que a partir del próximo ciclo se exporten 1.2 millones de toneladas y aumente el precio del azúcar mexicana para generar mejores ingresos para los productores.

Más tarde, en Morelos, la presidenta destacó como resultado de la coordinación estrecha entre el Gabinete de Seguridad Federal y el estatal, el promedio diario de homicidios dolosos presentó una disminución del 54 por ciento al pasar de 3.5 en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026, además de una reducción particular a partir de la implementación del Plan Operativo Morelos en abril de 2026.

Revisar reglas de origen del TMEC

En otro tema, la presidenta Sheinbaum afirmó que México está dispuesto a revisar las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre que cualquier modificación reconozca de manera equitativa la producción realizada en territorio mexicano y no beneficie únicamente a la manufactura estadounidense.

Explicó que este fue uno de los temas centrales de la reunión que sostuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, como parte del diálogo sobre la relación económica entre ambos países.

Y ante los casos de “diarrea explosiva” en Estados Unidos, la presidenta señaló que “se está haciendo un estudio epidemiológico” por los señalamientos a la lechuga mexicana.

Sheinbaum dijo que se informará del cierre temporal de Taylor Farms en nuestro país y pidió más información a la Secretaría de Salud.

Muy buena reunión con Greer

Y después de que este jueves se reunió en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, Sheinbaum Pardo aseguró que “fue una muy buena reunión” en la que se avanzó en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales.

La presidenta mencionó que la revisión del T-MEC se hace ante “una nueva visión” que tiene la administración de Donald Trump de protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México.