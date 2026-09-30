Anuncian sanciones contra personas ligadas a cártel

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA) anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades ligadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su líder, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, afirmó el secretario Scott Bessent, en el comunicado para anunciar las sanciones.

Las sanciones incluyen a miembros del círculo más cercano del “Mayito Flaco”, así como los líderes de la célula con sede en Tijuana, gente encargada de lavar dinero para el cártel y “políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a solo unas millas de la frontera entre Estados Unidos y México”.

Amonestados por vínculos con CDS

Entre los jefes de plaza, el gobierno de EUA anunció sanciones contra Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”, a la pareja sentimental de éste, Ilia Elizabeth Félix Rivera, señalada como facilitadora financiera de “La Mayiza”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Hueso Hernández, alias “El Ranchero”, a quienes vincula con los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, quienes fueron sancionados desde 2023.

Junto con Félix Rivera, es sancionada la casa de cambio de su propiedad, Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Otros amonestados son Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, a quien menciona como uno de los asesores de mayor confianza de “Mayito Flaco”, además de un importante narcotraficante y dueño de una cadena hotelera con sede en Culiacán, quien utiliza sus fuentes de ingresos ilícitos para financiar la guerra de “Los Mayos” contra “Los Chapitos”.