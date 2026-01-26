Anuncian Segundo Diálogo por la Paz en Guadalajara

La Iglesia católica anunció que del próximo 30 de enero al 1 de febrero se realizará el Segundo Diálogo Nacional por la Paz en Guadalajara, que convocará a más de mil participantes, entre académicos, especialistas, víctimas de la violencia, comunidades religiosas, representantes de gobierno, entre otros, y donde propondrá asumir tres actitudes fundamentales: mirar, interpretar y actuar.

“Mirar la realidad sin eufemismos ni evasiones; interpretar con responsabilidad qué prácticas sí contribuyen a reconstruir el tejido social y a fortalecer la justicia; y actuar mediante compromisos medibles en el tiempo, más allá de coyunturas políticas o calendarios sexenales”, expresó.

Dignidad humana

A través de su editorial Desde la Fe, destacó que dialogar no significa negociar la dignidad humana ni pactar con la impunidad; “dialogar es construir juntos las condiciones para que la justicia sea posible y para que la seguridad no sea un privilegio de unos cuantos”.

En ese sentido, recordó que el Diálogo Nacional por la Paz surgió como una iniciativa inspirada en los valores del Evangelio y caracterizada, desde su origen, por la centralidad de la escucha y enfatizó que a lo largo de estos años el proceso ha articulado equipos y esfuerzos locales en distintas regiones del país.

Añadió que este esfuerzo ha hecho de la escucha y el diálogo un método exigente que interpela a todos los ciudadanos, “porque escuchar implica reconocer a las víctimas como el centro de cualquier esfuerzo de pacificación, no como una cifra más, y aceptar que sin verdad, justicia y reparación para ellas no puede haber una paz auténtica ni duradera”.