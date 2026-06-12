Anuncian un acuerdo de paz que Irán desmiente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber alcanzado un “gran acuerdo” de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa”, declaró ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, afirmó que el acuerdo de paz incluirá la entrega de material nuclear de Irán.

Se informó que “el presidente Trump habló esta noche con el primer ministro Netanyahu en relación con el memorando de entendimiento emergente (MOU) con Irán para entrar en negociaciones”.

Irán no ha tomado una decisión

Irán afirmó que todavía no había tomado una decisión sobre la proposición de paz de Estados Unidos, después de que Trump anunciara un gran acuerdo para poner fin a la guerra.

“Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, horas después de que Trump asegurara que el pacto de paz iba a firmarse en los próximos días en Europa.

Previamente, el mandatario estadounidense había anunciado la cancelación de los ataques previstos contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear “con gran dureza” a la República Islámica.

Sin embargo, añadió que “el bloqueo naval seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se formalice esta transacción; la hora y el lugar de la firma se anunciarán en breve”.