Anuncian una reducción a las pensiones millonarias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará, el próximo lunes al Senado de la República, una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo federal, salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo, lo que permitirá recuperar alrededor de cinco mil millones de pesos (mdp) que se destinarán a los Programas para el Bienestar.

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”.

“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos, ahí sí no porque esos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, enfatizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Pide esperar proceso tras observaciones de ASF

Y luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tercera entrega de Informes de la Cuenta Pública 2024, en la que detectó presuntos daños al erario por más de 65 mil 169 millones de pesos (mdp), la presidenta afirmó que aún existe un periodo para solventar las observaciones señaladas por el órgano fiscalizador.

Se le preguntó su postura respecto a que las irregularidades corresponden al último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, según se ha señalado, la mayor parte estaría vinculada con gasto federalizado.

Al respecto, la mandataria explicó que tras la publicación de los informes inicia un proceso formal para que las dependencias y servidores públicos involucrados presenten la documentación necesaria para aclarar o justificar los montos observados.

Por otra parte, confirmó que al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le fue comentado que el gobierno de Estados Unidos prevé realizar ajustes a los aranceles impuestos al acero y al aluminio, aunque aclaró que hasta el momento no existe información oficial o definitiva.

Tiene encuentro con funcionarios canadienses

Así también, la mandataria informó que la reunión que sostuvo el martes con funcionarios del gobierno de Canadá fue de reconocimiento mutuo de ambos gobiernos y para explorar oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

“Fue una reunión con mucha amabilidad, de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y al mismo tiempo de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones”, informó.

Y como ya lo ha hecho con anterioridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo otro llamado a Morena y al movimiento de la autollamada Cuarta Transformación a “la humildad”, luego de que se exhibiera una lujosa celebración de Natalia Suárez, delegada del Bienestar en Puebla, y un lujoso atuendo del diputado Ignacio Mier Bañuelos.