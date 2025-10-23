Anunciarán México y EE. UU. acuerdos en varios temas

En los primeros días de noviembre, los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciarán una serie de acuerdos en materia de seguridad, fentanilo, migración y en temas comerciales, como resultado de las negociaciones hechas en estos 90 días que dio la Casa Blanca a México, dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

Aseguró que los dará a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se van a cerrar acuerdos entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, durante la reunión que sostendrán en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 31 de octubre al 1º de noviembre en Gyeongju, provincia de Gyeongsangbuk-do en Corea del Sur.

Durante el Global Investors Symposium, que realizó Milken Institute, en la Ciudad de México (CDMX), el funcionario mexicano dijo que rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “creemos que vamos a llegar a muy buen puerto, que es la primera semana de noviembre. Se va a juntar con la reunión que va a tener el secretario Ebrard en Seúl, Corea, en los próximos días, y se va a reunir con el embajador Greer precisamente para platicar de los avances de estos 90 días”.

Aseguró que hay diálogo de Canadá con Estados Unidos, así como “hay muchos esfuerzos por parte de México y me parece que los dos países socios estamos avanzando en nuestras relaciones con Estados Unidos y entra en nosotros en el acuerdo trilateral. Yo creo que ha habido buenos avances”.

Afirmó que hay avances sobre los “comentarios que nos mandó a Estados Unidos y que nosotros les mandamos, que no son necesariamente barreras (al comercio) como les dije a la vez pasada. En una relación tan compleja como la que tiene México (...) ”.