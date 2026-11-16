Apagón mundial del 17: ¿se quedará el mundo sin luz?

Después de que varios vuelos fueran suspendidos en distintos aeropuertos de Estados Unidos (EE.UU.) por circunstancias extraordinarias, de que Microsoft registrara una caída global en sus servicios y de que varios países emitieran recomendaciones para preparar una mochila de emergencia; un nuevo rumor comenzó a generar preocupación entre los usuarios de redes sociales.

En los últimos días, distintas publicaciones han difundido versiones sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas que ocurriría el próximo martes 17 de noviembre. La noticia ha despertado dudas y especulaciones, pero, ¿realmente habrá un corte de electricidad a nivel mundial? Esto es lo que se sabe.

Aunque el rumor ha tomado fuerza en internet, el próximo martes no habrá ningún apagón mundial. Lo que realmente sucederá será una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) de EE.UU. organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Comprobarán sistemade alertas

El ejercicio tiene como finalidad comprobar que el dicho sistema funcione correctamente y pueda transmitir información a la población ante una eventual emergencia nacional.

De acuerdo con la programación de las autoridades, el simulacro se realizará a las 2:20 p.m., hora del este, del próximo martes. FEMA precisó que la prueba únicamente se transmitirá por radio y televisión, por lo que no llegará a los teléfonos celulares ni tendrá alcance mundial.

En caso de que las autoridades necesiten posponer el ejercicio, la fecha alternativa establecida es el 3 de diciembre de 2026.

Por esta razón, es importante aclarar que la prueba no contempla cortes de electricidad, interrupciones de internet ni afectaciones a los servicios bancarios. Tampoco representa una advertencia sobre una posible emergencia internacional.

Especulaciones

Las versiones sobre una posible desconexión mundial comenzaron a circular luego de que usuarios relacionaran distintos acontecimientos recientes con recomendaciones de prevención ante situaciones de riesgo.

A estas especulaciones también se sumó un episodio de la popular serie animada Los Simpson, cuya historia fue utilizada para alimentar las teorías sobre lo que supuestamente ocurrirá el próximo martes.