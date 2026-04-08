Apagones provocarán pérdidas millonarias

El presidente de Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (INDEX) en Yucatán, Ángel López Rodríguez, afirmó que la llegada de la temporada fuerte de calor obligará al sector industrial a enfrentar fuertes pérdidas económicas debido a los apagones que afectan la producción.

“Desde hace varios años, los apagones durante la temporada de calor provocan a las maquiladoras y a la industria millones de pesos en pérdidas”, indicó.

Ante esta situación, manifestó que las industrias yucatecas se han reunido con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a quienes pidieron les informen de manera anticipada sobre los cortes de electricidad programados.

Señaló que los apagones no solo son frecuentes, sino que impactan directamente la producción, obligando a las empresas a implementar medidas emergentes para evitar paros totales.

Comentó que este año, ya se registró el primer apagón, pues a mediados de marzo tuvo lugar una suspensión de la energía eléctrica, por casi dos horas en la zona industrial.