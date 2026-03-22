Aparece mancha de crudo en playas de Tuxpan

Diversas manchas de hidrocarburo fueron detectadas en playas del puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz, por lo que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México llevaron a cabo acciones de limpieza.

La aparición de hidrocarburo ocurrió en la playa Villa Mar del municipio de Tuxpan, donde el Sector Naval de esa región desplegó una brigada integrada por 30 elementos, un vehículo tipo volteo, dos redilas y material diverso con el fin de llevar a cabo trabajos de limpieza en la zona afectada.

De acuerdo con el reporte oficial, en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, municipio y prestadores de servicio, se recolectaron un total de tres toneladas de material sólido de hidrocarburo.

Además, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y prestadores de servicios turísticos, en coordinación con elementos navales, realizaron labores de limpieza en la llamada Isla Lobos, donde recogieron aproximadamente media tonelada de residuos.

Y como parte de las labores de supervisión, se efectuaron recorridos terrestres en las playas de Tuxpan, Tamiahua e Isla Lobos, así como sobrevuelo en zonas costeras de Tecolutla, Barra de Cazones, arrecifes de Tuxpan, Isla Lobos y playa de Tamiahua.

Embarcaciones de la Marina llevaron a cabo un recorrido marítimo en el río Pantepec y playas de la zona norte de Veracruz con tres unidades menores, con el fin de evaluar posibles riesgos para la población y las áreas naturales protegidas.

Integrantes de la Semar realizaron dos sesiones del Comité de Coordinación Local del Plan Local de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos con la participación de autoridades y empresas públicas federales.

En las reuniones, se acordó que los municipios de Tuxpan, Tamiahua y Cazones designaran un sitio temporal para el almacenamiento del hidrocarburo y su posterior disposición final, como residuo peligroso, a cargo de Pemex.

Fue el pasado dos de marzo cuando autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz. La aparición de crudo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, sin embargo se extendió a regiones del sur de Veracruz y a Tabasco.

Incluso antier viernes elementos de distintas corporaciones e instituciones reportaron que llevaron a cabo la limpieza de 34 playas del centro y sur de Veracruz que habían sido afectadas por manchas de hidrocarburo.