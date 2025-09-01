Aparecen ciervos con cientos de bultos en la piel

En los últimos días, cientos de usuarios de redes sociales se mostraron preocupados por la circulación de imágenes de ciervos con grandes bultos en la piel en Estados Unidos.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado de Maine aclaró que es una condición conocida como fibroma de ciervo y no afecta la salud del animal.

De acuerdo a la información que publicaron a través de su sitio web oficial, se trata de una enfermedad viral que, a pesar de ser muy llamativa, rara vez representa un riesgo grave para los animales. Asimismo, remarcó que no es contagiosa para humanos ni mascotas.

Los fibromas, también llamados fibromas cutáneos o “verrugas de venado”, son crecimientos similares a verrugas provocados por un virus del papiloma específico de la especie. Se presentan como bultos oscuros, duros y sin pelo, que pueden medir desde pocos centímetros hasta alcanzar un tamaño considerable. Suelen aparecer en distintas zonas del cuerpo, especialmente en la cara, el cuello y alrededor de los ojos.

A pesar de que la mayoría de los ciervos infectados solo presentan algunos fibromas pequeños, en el último tiempo se observaron casos de animales con múltiples crecimientos de gran tamaño, que llegan a cubrir la mayor parte del cuerpo del animal.