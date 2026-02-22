Apartarían a expríncipe de la línea de sucesión

El gobierno de Keir Starmer en el Reino Unido está considerando introducir una ley para expulsar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real, según reportaron algunos medios británicos.

La medida sería una consecuencia de la investigación en curso por las sospechas de que Andrés Mountbatten-Windsor, el tercer hijo de Isabel II y octavo en la línea de sucesión, compartió información confidencial cuando fue representante comercial (2001-2011) con el delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

Andrés, quien perdió todos sus títulos reales el año pasado, fue detenido el jueves en su domicilio en Sandringham, Norfolk. Luego de pasar 11 horas arrestado, fue puesto en libertad.

Según la cadena BBC, la idea de expulsarlo de la línea de sucesión fue una propuesta de algunos parlamentarios, incluidos los Demócratas Liberales y el SNP.

La medida requeriría una ley del Parlamento, que tendría que ser aprobada por los diputados y los pares y entraría en vigor cuando el rey Carlos III diera la sanción real.

También necesitaría el apoyo de los 14 países de la Commonwealth, es decir, donde Carlos III es jefe de Estado, incluidos Canadá, Australia, Jamaica y Nueva Zelanda.

Algunos parlamentarios laboristas, que han sido críticos con la monarquía, dijeron que estaban menos convencidos de que la medida fuera necesaria, en parte “porque es muy poco probable que el exduque de York alguna vez se acerque al trono”, explica el medio.