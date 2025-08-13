Apelarán libertad de Israel Vallarta

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que se apelará la decisión judicial que dio la libertad a Israel Vallarta, quien recientemente salió en libertad, luego de estar preso sin sentencia por 20 años acusado de presuntamente pertenecer a la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

En Palacio Nacional, el fiscal señaló que hay seis víctimas de secuestro no están relacionados con el montaje televisivo de 2005, organizado por policías al mando de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Gertz Manero señaló que estas seis víctimas no pueden quedar en estado de indefensión y quienes tienen el derecho a la reparación del daño.

Apelará liberación de Luis Villagrán, presunto activista

Y luego de que fue puesto en libertad el activista Luis García Villagrán, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de migrantes, el fiscal dijo que van a apelar su liberación e iniciarán una carpeta de investigación tras la exención del juez que determinó no vincularlo a proceso.

Gertz Manero explicó que Villagrán fue denunciado por el Instituto de Migración, y la Secretaría de Seguridad Federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona.

Por lo anterior se le pidió la orden de aprehensión y el juez la concedió, pero este mismo juzgador no quiso analizar las pruebas dejándolo en libertad al poner por encima su presunto activismo para los migrantes.

Gertz habla sobre las decisiones de EU

En otro tema, el fiscal General de la República dijo que son “muy sorprendentes” las decisiones de las autoridades estadounidenses al negociar con delincuentes extraditados por México, y que no coinciden con los procedimientos de nuestra ley.

“Las decisiones procesales que toman en los Estados Unidos son muy sorprendentes para nosotros. Por una parte señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir. Y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley”, comentó.

Al respecto, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos a partir de juicios para estas personas y para cualquier otra.