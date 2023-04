Aplaude AMLO la selección de consejeros del INE

Este viernes, desde la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral a través de sorteo; destacó que lo más importante de todo es que hay más conciencia ciudadana, “ya no hay ciudadanos imaginarios en México, son ciudadanos de verdad”.

En ese sentido, López Obrador manifestó “lo veo bien, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, no se cometiera el mismo error de repartirse entre los partidos los cargos; esta es una manera más democrática de elegir, en la antigua Grecia se usaba”.

El Ejecutivo federal destacó la trayectoria de la nueva presidenta, Guadalupe Taddei, de quien dijo, “tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra”.

“Es una mujer experimentada, vean su trayectoria. No puedes poner ahí, la joven Taddei, no la conozco, conozco a su familia, son gente progresista, demócrata, gente honesta. Nada que ver que los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos”.

Posteriormente, el presidente López Obrador subrayó que lo más importante de todo es que hay más conciencia ciudadana, ya no hay ciudadanos imaginarios en México, son ciudadanos de verdad, y el motor del cambio es el pueblo, no son los funcionarios, la democracia se convierte en realidad, en hábito; porque el empuje es como las libertades, no se imploran, se conquistan, el pueblo de México ha venido avanzando en contra de todos estos farsantes que hablan de democracia, pero en realidad son oligarcas.

Además de que preservaron muchos privilegios, como el fondo de separación individualizada, que es ilegal porque está prohibido ya en el gobierno, pero ellos se ampararon. Está prohibido por la ley de austeridad, pero ellos acudieron al Poder Judicial, que también está igual. “Los del Poder Judicial tienen un guardadito, sin que informen, de más de 20 mil millones de pesos en fideicomisos. Es para eso, porque siguen ganando los magistrados, ya no hablemos de los ministros, más que el presidente. Tienen prestaciones de todo tipo, tenían hasta para la alimentación, gastos de todo. Ese es el fondo”.