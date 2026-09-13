Aplaude EE. UU. esfuerzos mexicanos contra drones

El Comando Norte de Estados Unidos aplaudió este sábado el esfuerzo interinstitucional y mexicano contra los drones de los cárteles, particularmente en la frontera común entre ambos países.

Al repostear un mensaje en X, del embajador estadounidense Ron Johnson, el Comando dijo que esas unidades de los criminales “facilitan el contrabando de drogas y el tráfico de personas”.

Agregó que “juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida” al hacer referencia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Johnson había posteado en la semana que “a medida que las organizaciones criminales se adaptan, nosotros nos mantenemos un paso por delante”.

Agregó que “la Operación High Eagle une a Estados Unidos y México para detectar y desactivar drones utilizados por criminales en apoyo al tráfico de drogas y de personas a lo largo de nuestra frontera compartida.

A través de la tecnología, la innovación y operaciones coordinadas —cada país actuando dentro de su propio territorio— estamos enfrentando amenazas en evolución y haciendo nuestras comunidades más seguras”.

Operación antidrones entre México y EU

Ricardo Trevilla Trejo, secretario mexicano de la Defensa, informó en la semana que la operación antidrones denominada “Águila Alta”, entre México y Estados Unidos, para neutralizar drones utilizados para traficar drogas y personas, “hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano”.

“La próxima semana va a haber reunión con las autoridades norteamericanas también para intercambiar información y llevar el seguimiento de los resultados que ellos obtengan, es lo que se ha hecho hasta el momento”, explicó.

Trevilla Trejo refirió que no ha aumentado el uso de drones en la frontera; sin embargo, en Michoacán y Sinaloa sí han tenido problemas con dichos aparatos.