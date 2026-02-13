Aplauden a México medidas contra competencia desleal

En el marco de la revisión del T-MEC, la embajada de Estados Unidos en México aplaudió al Gobierno de México por continuar tomando medidas que frenan la competencia desleal.

En una publicación en sus redes sociales, la embajada a cargo de Ronald Johnson declaró que “las prácticas comerciales desleales arruinan economías locales y son una piedra en el zapato para productores mexicanos”.

“¡Una piedra en el zapato!”, expresó la embajada al compartir una imagen que indica que la competencia desleal afecta a la industria y al empleo.

Destacó que México impuso cuotas al calzado chino por prácticas desleales, tras la pérdida de 22 mil empleos en Guanajuato.