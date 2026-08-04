Aplazan audiencia de R1 por homicidio de Carlos Manzo

La defensa legal de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1” o “Moncho”, solicitó tiempo para imponerse de la carpeta de investigación, luego que las autoridades lo señalan como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre del 2025 durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de ese municipio.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la audiencia podría reanudarse hoy martes. En un principio estaba programada para este lunes a las 18:00 horas y se realizaría vía remota debido a que lo investiga la Fiscalía de Michoacán y “R1” permanece en El Altiplano, Estado de México.

El 30 de julio autoridades federales detuvieron a “R1”, identificado como el principal líder de Los Rs, una de las células criminales más violentas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

En esa ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la organización delictiva está vinculada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando a productores, empresarios y familias de la región.

Detalló que con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el homicidio del exedil y esta acción representa un avance en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la extorsión, debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación, coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.