Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán

La audiencia de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón” ante una corte federal de Chicago, en Illinois, fue aplazada de nuevo, ahora al 27 de julio.

Ovidio Guzmán, líder de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa (CS), debía comparecer el 10 de julio ante la juez Sharon Johnson Coleman, pero la audiencia fue pospuesta 17 días.

La audiencia de “El Ratón” es para revisar si la fiscalía mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, luego de que el narcotraficante mexicano alcanzara un acuerdo de culpabilidad y cooperación con la justicia estadounidense.

Se trata de una audiencia intermedia, en la que además se establecerá la fecha de sentencia de Ovidio.

“El Chapito” se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado. Bajo el acuerdo alcanzado, accedió a “proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación”.