Aplazan diputados hasta 2031 implementación del CNPCyF

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y en lo particular una reforma para aplazar hasta el año 2031, la implementación de las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) realizadas en el año 2023, y que a la fecha no han sido implementadas.

La reforma quedó avalada en lo general por 363 votos a favor de Morena, PT, PVEM, MC y el PAN, y 57 en contra por parte del PRI; y en lo particular por 367 sufragios a favor 60 en contra.

Al presentar el proyecto, el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que el objetivo del aplazamiento es “garantizar que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se lleve a cabo de manera ordenada, eficiente y sobre todo en beneficio de las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia”.

Recordó que el Código avalado en 2023, establece reglas comunes en las 32 entidades federativas por lo que de origen se estableció que la entrada en vigor en todo el país sería el 1 de abril del 2027.

Transición sería de manera gradual

Con la reforma, la entrada en vigor será el 1 de abril del 2031, a fin de garantizar que la transición al nuevo sistema se realice de manera gradual.

“Esta ampliación permite que juezas, jueces y personal judicial continúen capacitándose, conozcan a fondo los nuevos procedimientos y unifiquen criterios para ofrecer una atención más ágil y eficiente. También permite adecuar los espacios destinados a los juicios orales, contar con salas de audiencias apropiadas y fortalecer las herramientas necesarias para garantizar que todas las partes puedan ser escuchadas en condiciones de igualdad”, expresó César Moreno, quien también es diputado de Morena.