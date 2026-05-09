Aplazan fecha de sentencia de Ismael El Mayo Zambada

Un juez federal estadounidense aplazó hasta el próximo 20 de julio la fecha de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, tras una nueva petición de su defensa, según una plataforma judicial en línea.

El magistrado Brian Cogan, quien ya ha pospuesto la sentencia varias veces, emplazó a la defensa de Zambada a entregar la documentación necesaria para la audiencia antes del 6 de julio y dio un plazo de réplica a la Fiscalía hasta el día 13 del mismo mes.

La más reciente fecha conocida para la sentencia del capo era la del pasado 13 de abril, ya que había sido pospuesta a un día no concreto de mayo, ante las dificultades de la defensa para recabar información clave para los documentos que presentará.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, solicitó al juez en diciembre de 2025 más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente y citó la “violencia e inestabilidad” en México como factores que le dificultaban ese trabajo.