Aplazan regulación de campañas adelantadas

El Instituto Nacional Electoral (INE) no regulará las campañas adelantadas que varios partidos políticos ya arrancaron, como parte del proceso interno de selección de precandidatos rumbo al Proceso Electoral 2026-2027.

El Consejo General del INE arrancó su sesión extraordinaria de este jueves con el retiro del punto 25 del orden del día, con el que se pretendía regular al fin las actividades de aspirantes a obtener una candidatura para la próxima elección intermedia.

En su exposición de motivos, para retirar el punto que él mismo propuso, el consejero Jorge Montaño dijo que pretende mejorarlo, con la aportación de las representaciones de los partidos políticos que han emitido observaciones a su documento.

Reclaman inacción en campañas adelantadas

En contra del retiro de los Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027, estuvieron los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey.

De las representaciones de los partidos políticos se posicionaron en contra el PAN y Somos México, cuyos representantes ante el INE defendieron que la autoridad electoral “ya va muy tarde” a la regulación de estos actos de campaña que están fuera del proceso electoral.

“Me parece que estamos en un riesgo, si bien no tan igual como en 2024, me parece que también la cantidad de cargos que van a estar en juego va a llevar a que, cada vez, se vaya haciendo más irregular la participación. Eso, eventualmente, nos va a llevar a procesos más desiguales”, dijo Víctor Hugo Sondón, representante del PAN.

“Todo mundo sabe que hay campañas adelantadas en el país, todo mundo sabe que hay inequidad en la contienda, ustedes están haciendo que esto se invisibilice. Es evidente que hay actos anticipados de campaña, pero ustedes no lo quieren ver”, espetó Marco Baños, representante de Somos México.

Son trabajos ordinarios, defienden PRI y PVEM

En favor de bajar el orden del día estuvieron los votos de los consejeros Jorge Montaño (el de la propuesta), Arturo Chávez, Uuc-Kib Espadas y las consejeras Guadalupe Taddei, Rita Bell López, Blanca Cruz, Frida Gómez y Norma de la Cruz.