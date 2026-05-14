Aplazar elección judicial ahorraría 2 mil mdp: Taddei

“Casi 21 mil millones de pesos es el estimado que acabamos de entregar ahorita, este estimado se hace con el costo del proceso recientemente concluido, más la fracción correspondiente, no hay más incrementos. (El costo de la elección judicial es de) ocho mil punto cinco millones de pesos, y si lo trasladamos son seis mil”, explicó.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció que se ahorrarían alrededor de dos mil millones de pesos en caso de que la segunda elección judicial se cambiaba a 2028, y no se realiza en 2027 como quedó establecido en la reforma al Poder Judicial.

Dicho cálculo se obtuvo del análisis que los consejeros, donde identificaron diferentes complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal si se hacen juntas las elecciones concurrente y judicial el próximo año.

Detalló que en caso de que se lleven a cabo ambas elecciones en 2027, el costo sería de aproximadamente 21 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil millones de pesos corresponderían a la elección judicial. Sin embargo, si se cambia al 2028, el costo se reduciría a 6 mil millones de pesos.

Expuso que en caso de que las elecciones concurrente y judicial se realicen en 2027, se tendrían que imprimir 980 millones de boletas, instalar 750 mil casillas y contratar a 12 mil capacitadores y asistentes.

Consejeros piden aplazamiento

Por lo anterior, la consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros del INE llegaron al mediodía a la Cámara de Diputados, para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, para exponerle los riesgos de realizar la elección judicial en 2027 y solicitar que se postergue.

“Nuestra propuesta es hacer que las elecciones de Poder Judicial se puedan posponer, que no haya concurrencia, los riesgos logísticos y operativos de ella son altos, tenemos todo un análisis de carácter técnico para ello”, explicó el consejero Martín Faz Mora a su llegada.

Señaló que el riesgo deriva del “desdoblamiento de una operatividad y la logística que puede estresar de una manera innecesaria al sistema.

Dijo que la propuesta original del INE era aplazarla, aunque se realizara el próximo año; sin embargo, aprueban el planteamiento de los legisladores de moverla al 2028.