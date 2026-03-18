Aplican 13 millones de vacunas contra sarampión

Desde el 12 de febrero a la fecha, se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión y los casos activos han disminuido 30 % en las últimas semanas, informó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud.
Durante la conferencia matutina al hacer un llamado para vacunarse, destacó que las inmunizaciones se aplicaron en macro quioscos, en colonias y plazas públicas de todo el país. Señaló que el objetivo es vacunar 2.5 millones de personas por semana para alcanzar la meta de 25 millones de vacunas.
Por entidad
Las entidades con más vacunas aplicadas son: Estado de México, un millón 756 mil; Ciudad de México, un millón 310 mil; Jalisco, un millón 206 mil; Veracruz, 951 mil; Chiapas, 835 mil; Puebla, 795 mil; Nuevo León, 785 mil; y Michoacán, 501 mil vacunas aplicadas del 12 de febrero al 16 de marzo.
Al indicar que normalmente cada año se aplican solo cuatro millones de dosis, recordó que el grupo prioritario para la aplicación de esta vacuna son los niños y niñas de 6 meses a 12 años de edad, especialmente a aquellos que no se han vacunado o requieren la segunda dosis.