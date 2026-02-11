Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión

Las instituciones del sector Salud aplicaron 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión a nivel nacional, del 1º de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Salud (SSA).

Detalló que el gobierno federal compró 27.3 millones de vacunas contra el sarampión en 2026, y de estas, tiene 23 millones 361 mil dosis disponibles para aplicarlas.

La secretaría expuso que la vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a: niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP; y la segunda dosis para infantes de 18 meses.

El 15 % de casos identificados están en Edomex

Y desde que inició el brote de sarampión en la Ciudad de México (CDMX), suman 184 casos confirmados, de los cuales 15 % se han tratado de habitantes del Estado se México (Edomex), cuyo diagnóstico lo recibieron en la capital del país, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

“De los 184 casos, tenemos un 15 % de casos que son del Estado de México. De los 184, 156 son de la Ciudad de México, el resto son del Estado de México que se diagnosticaron aquí, pero viven en el Estado de México”, precisó.

Van 28 fallecimientos en México

Por otra parte, el pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por las 28 personas que han fallecido en el país, por el brote de sarampión que inició en febrero del año pasado.

El diputado Éctor Jaime Ramírez (PAN) solicitó el minuto de silencio y pidió fincar responsabilidad penal en contra de los funcionarios responsables de “un sistema de vacunación desmantelado, de compras tardías o insuficientes de biológicos, de semanas nacionales de vacunación canceladas”.

Así también, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobó instalar un puesto de vacunación contra el sarampión en sus instalaciones, como medida para coadyuvar al gobierno federal a reducir el número de contagios.