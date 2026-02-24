Aplican 18 millones de vacunas contra sarampión

La Secretaría de Salud (SSa) informó que en siete días, del 13 al 20 de febrero, el sector salud aplicó un millón 968 mil 058 dosis de vacunas contra el sarampión en todo el país para mitigar el brote de dicha enfermedad.

Con ello, en total se han aplicado 18 millones 220 mil 877 dosis contra el sarampión en poco más de un año, del 1 de enero de 2025 al 20 de febrero de 2026.

“Estas acciones son realizadas en coordinación con las instituciones que integran el sector: IMSS, Issste, IMSS-Bienestar, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como las secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la protección de la población”, refirió la SSa.

El sector salud ha aplicado 18 millones de vacunas contra sarampión entre 2025 y 2026.

En la última cifra que había dado a conocer la SSa, el pasado 16 de febrero, informó que hasta el día 13 de este mes había aplicado 16 millones 252 mil 819 vacunas contra el sarampión, pero en siete días aplicó casi dos millones más, para llegar a 18.2 millones de dosis.