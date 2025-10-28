Aplican 8.8 millones de vacunas para contener sarampión

La Secretaría de Salud (SSa) informó que ha aplicado 8 millones 872 mil 358 dosis de vacuna triple viral (contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis) y SR (contra sarampión y la rubéola) para contener el brote de sarampión, desde febrero a la fecha.

Detalló que se adquirieron 4.5 millones de dosis de SRP y 1.4 millones de SR, y se amplió la vacunación a personas de hasta 49 años, priorizando a jornaleros agrícolas que se desplazan entre comunidades cercanas y campos rurales por distintas regiones del territorio nacional.

“La respuesta temprana, así como la estrategia de contención del brote ha logrado mantener una letalidad baja. Hasta la fecha se han confirmado 5 mil 029 casos acumulados.