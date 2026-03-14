Aplican estímulo fiscal al diésel

Luego de que el precio del diésel superó los 30 pesos por litro en algunas estaciones de servicio, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que dará un estímulo fiscal.

En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), dio a conocer que de la semana del 14 al 20 de marzo de 2026, el diésel tendrá un estímulo fiscal de 35.21 % equivalente al 2.59 pesos por litro.

Con ello, los consumidores, sobre todo autotransportistas, pagarán una cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) del 4.7710 pesos en vez de los 7.3634 pesos de la cuota total del gravamen.

¿Estímulo aplica para gasolina Premium y Magna?

No incluye a las gasolinas tipo Premium ni la regular o Magna, ya que para el caso de ésta última existe un acuerdo entre el gobierno federal y los gasolineros para que el precio no supere los 24 pesos por litro en las estaciones de servicio al público en general.

Ello ocurre luego de que durante el 2025 y en lo que va del 2026, el Gobierno de México había suspendido el estímulo al mantenerlo en ceros.

El gobierno federal tiene como política que cuando los precios de los combustibles rebasen la inflación, aplica un estímulo fiscal por medio de la cuota del IEPS que pagan los consumidores por cada litro de gasolina o diésel que cargan en las estaciones de servicio.

Con ello, el impuesto corre a cargo del Estado, con el fin de evitar el llamado gasolinazo.