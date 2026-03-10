Aplican más de 26.7 millones de vacunas contra el sarampión

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que el sector Salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión, del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026.

En contraste, se han confirmado 12 mil 556 casos de sarampión en el mismo periodo; así como 34 muertes causadas por dicha enfermedad, de acuerdo con datos de la misma dependencia.

Además, las autoridades sanitarias identificaron 32 mil 372 casos probables de sarampión, también del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026.

Este año, la mayor parte de los casos confirmados se han registrado en Jalisco, entidad que tiene 3 mil 604 contagios; seguido de Chiapas con 540 casos confirmados; y la Ciudad de México con 424 casos confirmados de sarampión.

Confirman tres casos de sarampión en Comondú

Además, la Secretaría de Salud de Baja California Sur confirmó tres nuevos casos de sarampión en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, informó la titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro.

La funcionaria confirmó que los pacientes son una mujer de 28 años, un hombre de 30 años y un menor de un año (sin vínculo familiar con los adultos), quienes no cuentan con antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

Explicó que la mujer obtuvo resultado positivo mediante prueba PCR, mientras que el caso del hombre se considera probable de manera preventiva, luego de que su prueba inicial resultó positiva por antígeno.

Ambos adultos permanecen en resguardo domiciliario y sin complicaciones, en tanto que el menor, quien no tiene vínculo familiar con la pareja, se encuentra hospitalizado en el Hospital General de Ciudad Constitución.

Guluarte Castro detalló en entrevista que los tres contagios se consideran casos importados, pues las personas procedían de una localidad de Sonora donde se han registrado casos activos de sarampión.

Recordó que menores de seis a 11 meses pueden recibir la llamada “dosis cero” contra sarampión en las unidades de salud.