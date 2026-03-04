Aplican más de 9 millones de vacunas contra sarampión

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el Gobierno Federal ha aplicado más de nueve millones de vacunas contra el sarampión en apenas tres semanas, como parte de la estrategia nacional para contener el brote registrado en el país.

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó que el incremento en la vacunación ha sido resultado del llamado masivo a la población y de la ampliación de módulos de inmunización en todo el territorio nacional.

Explicó que antes del arranque de la nueva estrategia se aplicaban alrededor de 270 mil dosis semanales; sin embargo, tras reforzar la campaña, la cifra aumentó casi 15 veces, alcanzando hasta 3.4 millones de vacunas por semana.

García Dobarganes subrayó que desde la detección del primer caso de sarampión en Chihuahua en febrero de 2025, México ha aplicado cerca de 22 millones de dosis, una cifra equivalente a la vacunación de cinco o seis años en condiciones habituales.

Llamado nacional a vacunarse

El funcionario explicó que la campaña prioriza dos grupos poblacionales. El primero corresponde a niñas y niños de entre seis meses y 12 años que no hayan completado su esquema de vacunación.

El segundo grupo incluye a personas de entre 13 y 49 años sin vacuna, especialmente en las entidades con mayor incidencia de casos.

Los estados donde se intensifica el llamado son Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Colima, Nayarit, Durango, Chiapas, Tabasco y Sonora.