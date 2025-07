Aplicarán Sanciones a EE. UU. por dumping en pollo y cerdo

Luego de la imposición del arancel del 17 % al jitomate mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se encuentran revisando los procesos para aplicar sanciones al pollo y carne de cerdo que proviene de Estados Unidos por dumping, es decir, desventajas contra productos nacionales.

¿México tiene procesos por dumping por pollo y cerdo?, se le preguntó en la conferencia matutina de este lunes.

“También estamos revisando los procesos y esta semana, espero que esta semana presentemos junto con las asociaciones, las distintas opciones tanto para jitomate como para el tema del ganado”, mencionó.

En ese sentido, la mandataria federal recordó que con el Plan México se busca fortalecer el mercado interno, así como la integración de exportación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo irlas disminuyendo y fortalecer lo que se produce en México.

Aclaró que no quieren entrar en ninguna confrontación con el Gobierno de Estados Unidos, “no le conviene a nadie, tenemos que ser responsables en eso, también queremos que ellos respeten a México”.

Amenaza de EE. UU.

Así también, la mandataria reaccionó a las amenazas de EE. UU. para rechazar solicitudes de vuelo; indicó que su gobierno aún no ha sido notificado, después de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con rechazar solicitudes de vuelo de México, tras denunciar un incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo entre ambos países.

Sheinbaum Pardo expresó que “no hay razón para tener alguna sanción”.

El movimiento va más allá de Morena

Y tras el Consejo Nacional de Morena donde se aprobó la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, a fin de evitar que se sumen al partido personajes indeseados o de dudosa reputación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le parece bien, pero aclaró que el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación está fuerte y va más allá de Morena.

“El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, que no es solo un partido político que representa lo que está viviendo el país; tiene mucha fuerza el movimiento de transformación, como partido político, Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo”, aseguró desde Palacio Nacional.

En ese sentido, la mandataria optó por no opinar de los nuevos lineamientos aprobados por el partido.

Al admitir que en el país hay problemas, la presidenta aseguró que las personas mexicanas están contentas y no quieren regresar “al pasado de corrupción y de privilegios”.

Sheinbaum Pardo también declaró que Morena no debe alejarse de sus principios y causas, tras celebrarse este domingo su Consejo Nacional.

“Es muy fuerte el movimiento de transformación [...] Y lo veo cuando salgo, la gente está contenta. ¿Hay problemas? Sí hay problemas en el país, por supuesto, pero la gente está contenta con la transformación en México, no quiere regresar al pasado de corrupción y privilegios; eso se muestra no solamente en la gente, en el cariño, en el recibimiento, sino también en las encuestas”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

“Morena no debe de alejarse de ese sentimiento, y de los principios, y de las causas, porque nosotros no llegamos al Gobierno impuestos por una élite o por una persona. Nosotros representamos un movimiento social y eso no se nos debe olvidar nunca, por eso la cercanía con el pueblo es obligación y responsabilidad”, añadió.