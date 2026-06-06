Apoya 5 años de concubinato para tener pensión por viudez

Pese a decir que está a favor de los derechos de seguridad social, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, defendió los recursos de las instituciones y justificó su voto en contra de eliminar la exigencia de cinco años de convivencia en concubinato para acceder a una pensión por viudez.

En sesión del pleno el pasado 4 de junio, la autonombrada “ministra del pueblo”, argumentó que el requisito previsto en el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, que exige acreditar cinco años de convivencia en concubinato, no vulnera los derechos a la igualdad, a la familia y al libre desarrollo de la personalidad. En otras palabras, la ministra consideró que los derechos de seguridad social dependen de la capacidad económica del Estado y no de la propia defensa de los derechos.

“Ministras, ministros, algunos derechos, como la seguridad social, implican recursos, muchos recursos. Nosotros podemos aquí determinar extensiones de derechos, pero si no garantizan los entes correspondientes, los recursos para la extensión de esos derechos, pues se vuelven letra muerta, se vuelven pronunciamientos o se vuelven derechos para unos”, expresó Batres.