Apoya a 4 millones de personas Plan Michoacán: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que cuatro millones 742 mil 846 personas se han visto beneficiadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; asimismo, destacó que con un presupuesto de cinco mil 700 millones de pesos, 824 mil 287 estudiantes reciben becas en el estado.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la dependencia, señaló que del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio pasado se han llevado a cabo 77 Ferias del Bienestar en 68 municipios del estado, donde el gobierno ha ofrecido 850 mil servicios y trámites: 100 mil atenciones de salud y 44 mil de Alimentación para el Bienestar.

Durante la conferencia matutina de este viernes 3 de julio desde Morelia en Michoacán, la funcionaria indicó que el plan es una estrategia para garantizar los derechos de educación, salud, acceso a la vivienda, empleo digno y desarrollo con justicia y bienestar.

En ese sentido, indicó que se impulsa la oferta y emprendimiento para jóvenes, así como la incorporación a becas e inscripción al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y también en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Iglesia Católica, así como con el Estado, se instalaron 10 módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, donde la población acudió a canjear de forma anónima 414 armas de fuego por dinero en efectivo.

Además, niñas y niños intercambian juguetes bélicos por juguetes educativos, mientras que en Tianguis del Bienestar, más de dos millones de artículos nuevos de primera necesidad y decomisados en aduanas fueron entregados de forma gratuita a más de 27 mil familias de siete municipios de la entidad.

Becas benefician a estudiantes, mujeres y productores

En materia educativa, la secretaria informó que las y los estudiantes beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina en Educación Básica son tres millones 32 mil 842 alumnos y contempla un presupuesto de dos mil 700 millones de pesos. Mencionó que la Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro para Educación Superior tiene más de 16 mil becarios y tiene un presupuesto de 466 millones.