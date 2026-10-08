Apoya CNB en investigación de fosa clandestina

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México (CNB) informó que envió un equipo técnico especializado para apoyar en las labores de búsqueda y procesamiento del predio en el estado de Nayarit donde el pasado 3 de octubre se encontró, según la Fiscalía estatal, un “centro de exterminio por incineración”.

“A través de su personal en la entidad, da seguimiento a las diligencias y ha enviado un equipo técnico especializado para fortalecer las labores de búsqueda”, manifestó el órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asimismo, la CNB enfatizó en que el procesamiento del sitio, la recolección de indicios y los trabajos periciales para determinar el número y la identidad de las víctimas, están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit, aunque mostró su disposición de colaborar en los trabajos que se requieran.

El predio, según la agrupación, está ubicado en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, Nayarit, que además está vinculado con la desaparición de personas, por lo que, afirmó, se mantiene comunicación constante con la FGE para coadyuvar en las labores correspondientes.

“La Comisión reitera su compromiso de acompañar a las familias y contribuir a que reciban información verificada, transparente y oportuna sobre los avances y resultados”, sostuvo la asociación a cargo de Martha Lidia Pérez Gumecindo.

Hallan “centro de exterminio por incineración”

En conferencia de prensa ante medios de comunicación, la fiscal estatal de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, afirmó que el pasado 3 de octubre se encontró un “centro de exterminio por incineración” donde hallaron prendas, un bote para quemar restos y una fosa con cuerpos. Cabe destacar que algunas versiones no confirmadas apuntan a que el lugar era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Agregó que en ese sitio también se detectó una fosa en la que hay cuerpos, por lo que se espera que puedan ser identificados a través de pruebas genéticas.