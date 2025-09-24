Apoya EUA a la ONU al 100 %: Trump

El presidente Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos apoya a la ONU al 100 %, y está aquí para trabajar juntos por la paz, al tiempo que agregó los países que integran el organismo deberían derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo.

“Estados Unidos apoya a la ONU al 100 %. Aunque a veces discrepe, la apoyo. El potencial de paz con esta institución es enorme”, declaró durante su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Durante el encuentro cara a cara entre ambos, según los periodistas que acompañaban al presidente, Guterres enfatizó que Estados Unidos es “esencial” para la ONU y elogió la labor de Trump por la paz.

“Estamos aquí para trabajar juntos por la paz”, explicó el secretario general.

“Siempre es un honor estar aquí, pero esta vez fue aún más emocionante porque la escalera mecánica y el teleprompter no funcionaban, cosas que suceden”, señaló el presidente.

“Creo que el potencial de la ONU es increíble; puede hacer muchísimo”, enfatizó Trump.

“Debemos trabajar por un alto el fuego integral y una paz justa y duradera, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, sus resoluciones y el derecho internacional”, continuó.

Ataca al Tylenol y la vacuna contra hepatitis B

“Las mujeres embarazadas no deberían tomar Tylenol; no les hace bien”, declaró Donald Trump en la Casa Blanca al anunciar los resultados de un estudio que vincula el autismo infantil con este analgésico. “Tampoco debería dársele a los niños”, añadió.

Tras recomendar Tylenol a las embarazadas, Donald Trump atacó la vacuna contra la hepatitis B para niños. “No hay razón” para administrársela. “Yo diría que hay que esperar hasta que el niño tenga 12 años y reciba educación”, añadió.