Apoyan a gobierno de CSP en combate a violencia

Moni Pizani Orsini, representante en México de ONU Mujeres, externó el apoyo del organismo mundial al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en todos los esfuerzos para garantizar seguridad y erradicar la violencia a las mujeres y niñas mexicanas en todos los espacios.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la representante en México de ONU Mujeres afirmó que México envía un mensaje al mundo al señalar que ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres.

“Hoy México envía un mensaje al mundo: ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres.

Desde ONU Mujeres y el sistema de las Naciones Unidas seguiremos caminando a su lado y acompañando los esfuerzos del gobierno mexicano los 365 días del año para que cada calle, cada escuela, cada casa y cada espacio digital sean territorios de libertad y dignidad para las mujeres y las niñas”, dijo en Palacio Nacional.