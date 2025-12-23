Apoyan Rusia y China movimiento de Nicolás Maduro

El gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro cuenta con el pleno apoyo de Rusia y China ante la creciente presión militar de Estados Unidos, aseguró este lunes el canciller Yvan Gil, que conversó telefónicamente con su par ruso Sergei Lavrov.

“Hablé telefónicamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Expresó firmemente la solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro Moros, y reiteró su pleno apoyo ante las hostilidades contra nuestro país”, declaró Gil en su canal de Telegram.

El canciller venezolano enfatizó que “el ministro de Relaciones Exteriores ruso afirmó que Rusia brindará plena cooperación y apoyo a Venezuela contra el bloqueo, expresando su pleno respaldo a las acciones tomadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

En un mensaje posterior, Gil expresó, en nombre del presidente Nicolás Maduro, “sincera gratitud a la República Popular China por su firme defensa del derecho internacional y su rechazo a las prácticas hegemónicas unilaterales de Estados Unidos”.

Irán respalda también postura

Así también, Irán ha reafirmado su respaldo estratégico a Venezuela frente a lo que ambos gobiernos califican como una campaña de “piratería” por parte de Estados Unidos en el Caribe. Tras la reciente incautación de buques cargados con crudo venezolano, Teherán ofreció cooperación “en todos los ámbitos” para asistir a Caracas en la defensa de sus recursos energéticos.

Los cancilleres Yván Gil, de Venezuela, y Seyed Abbas Araghchi, de Irán, conversaron telefónicamente el fin de semana, según han destacado varios portales digitales en Caracas este lunes.

Pese al amplio apoyo de Teherán, el comunicado oficial de la cancillería venezolana no explicitó si tal ayuda incluye la militar, teniendo como telón de fondo una persistente tensión con Washington tras el despliegue naval y militar estadounidense en el Mar Caribe desde agosto pasado.

Trump advierte consecuencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que “si se hace el duro será la última vez que podrá hacerlo”.

“Puede hacer lo que quiera. Si intenta jugar rudo, será la última vez que lo haga”.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: “Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos”.

Además, definió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como “un alborotador” y advirtió que “más le vale andarse con cuidado”, en lo que supone una nueva subida de tono del republicano para con Petro.

Trump también afirmó que la operación para perseguir a un buque petrolero “sigue en marcha”.